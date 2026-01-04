Crans-Montana: "Addio Emanuele", il cordoglio del golf club di Rapallo

Grande tristezza e cordoglio anche a Rapallo per la conferma della morte di Emanuele Galeppini, uno degli adolescenti deceduti nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Al golf club rapallese la famiglia Galeppini era conosciuta fin dall' inaugurazione del green. "Persino la bisnonna di Emanuele e i suoi nonni andavano sul green - spiegano al campo rapallese - al punto che lo zio Sebastiano ha organizzato grandi meeting anche sui campi di Roma fino al trasferimento in Scozia dove gestisce un importante circolo di golf. Emanuele era ormai un campione nella sua categoria per questo il primo comunicato di cordoglio per la tremenda fine del giovane è arrivato dalla Federazione Nazionale".

I genitori di Emanuele con il fratello più piccolo trascorrevano brevi periodi a Rapallo, nella casa di proprietà sulla strada che porta a Santa Margherita Ligure, poi l'importante carriera da manager dell' export per navi di lusso aveva portato nel 2009 (anno di nascita di Emanuele) la famiglia Galeppini a trasferirsi a Dubai.

