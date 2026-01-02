Crans-Montana, addio a Emanuele Galeppini: a 16 anni muore una promessa del golf, lo ricorda Fabrizio Pagliettini del Golf Club Rapallo
di Carlotta Nicoletti
"Era un ragazzo serio, educato, con una grande passione per il golf. Aveva talento, ma soprattutto una voglia straordinaria di migliorarsi"
Non ce l’ha fatta Emanuele Galeppini, il ragazzo genovese di 16 anni scomparso nel rogo di Crans-Montana, in Svizzera. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito il mondo dello sport ligure e nazionale, lasciando sgomenti quanti lo conoscevano come atleta e come ragazzo.
Emanuele era considerato una delle giovani promesse del golf italiano. Nonostante la giovanissima età, aveva già mostrato talento, dedizione e una maturità sportiva fuori dal comune, qualità che lo avevano reso un punto di riferimento nel vivaio giovanile e una speranza concreta per il futuro di questa disciplina.
A ricordarlo con commozione è Fabrizio Pagliettini, direttore del Circolo Golf e Tennis di Rapallo, dove Emanuele si era formato sportivamente: «Era un ragazzo serio, educato, con una grande passione per il golf. Aveva talento, ma soprattutto una voglia straordinaria di migliorarsi. In queste ore il pensiero va alla sua famiglia e a tutti i compagni che hanno condiviso con lui il campo e i sogni»
Cordoglio e vicinanza arrivano anche dalle istituzioni. L’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, ha espresso il proprio dolore per la tragedia, facendo al contempo il punto sui soccorsi e sulla complessa gestione dell’emergenza: «Siamo di fronte a un evento drammatico che ha coinvolto più livelli di intervento. Desidero esprimere, a nome della Regione Liguria, la massima vicinanza alla famiglia di Emanuele».
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Violenza nelle carceri, cresce l'allarme: la denuncia di Fabio Pagani, segretario Uilpa
02/01/2026
di Luca Pandimiglio
Saldi invernali al via a Genova e in Liguria: spesa media attesa di 300 euro a famiglia
02/01/2026
di Redazione