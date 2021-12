Covid Liguria, 315 casi in un giorno ma i ricoveri calano di 11 unità

di Alessandro Bacci

I positivi totali salgono a 3934, in ospedale presenti 109 pazienti di cui 12 in terapia intensiva: 11 non vaccinati e 1 vaccinato con comorbidità

Ci sono 315 nuovi positivi in Liguria, emersi a fronte di 4.124 tamponi molecolari e 12.281 tamponi antigenici rapidi. Oggi, fortunatamente, non si registrano vittime a causa del covid.

I positivi totali sono 3.934, ovvero 183 in più. Le persone in regione in isolamento domiciliare sono 195 in più, e salgono a 2.464 in totale. In sorveglianza attiva ci sono 2.862 persone, erano 2.901 ieri. L'incidenza dei positivi sui test effettuati è dell'1,9% (1,7% il dato nazionale).

Quanto ai malati in ospedale, sono 109 in totale, ben 11 in meno rispetto a ieri. 12 dei quali in terapia intensiva di cui, 11 non vaccinati e 1 vaccinato con comorbidità.

Rispetto alla campagna vaccinale le somministrazioni di Pfizer o Moderna sono state 7.224, portando a 952.432 le seconde dosi e a 92.968 le dosi aggiuntive (addizionali e booster).

A livello territoriale i nuovi contagi sono stati registrati: 37 nella Asl1 di Imperia, 58 a Savona (Asl 2), 89 nella Asl3 di Genova e 50 nella Asl4 del Tigullio. 81 i nuovi positivi della Asl5 di La Spezia.