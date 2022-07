Covid, Iss: "Aumento terapie intensive al 2,6% e ricoveri ordinari al 10,3%"

di Redazione

Nessuna regione è a rischio basso, per 13 è moderato e per otto alto

Aumentano i ricoveri per covid-19 sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 30 giugno) rispetto al 2,2% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 23 giugno). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 10,3% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 30 giugno) rispetto al 7,9% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 23 giugno). Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della salute sull'andamento dell'epidemia di covid-19.

L'Istituto superiore di sanità conferma che anche questa settimana nessuna regione e provincia autonoma è classificata a rischio basso. Tredici Regioni/PA sono a rischio moderato, mentre scendono da 9 a 8 le Regioni/PA classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza. tre di queste sono ad alta probabilità di progressione. Venti Regioni/PA riportano almeno una singola allerta di resilienza, 8 Regioni/PA riportano molteplici allerte di resilienza. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di covid-19.