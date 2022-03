Covid, ipotesi ritorno al lavoro con green pass base per gli over 50

di Redazione

Da domani, giovedì 10 marzo, si tornerà a consumare cibi e bevande anche al cinema, allo stadio e nei locali di intrattenimento. Dal primo aprile via Green pass all'aperto

Dal primo aprile stop al green pass per tutte le attività all'aperto: bar, ristoranti, attività sportive.

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa annuncia anche che pur restando l'obbligo vaccinale per la fascia d'età sopra i 50 anni fino al 15 giugno, e la conseguente sanzione di 100 euro per chi non è vaccinato, "si sta valutando l'opportunità di anticipare la possibilità per gli over 50 di andare al lavoro con il green pass base (anziché quello rafforzato), ossia facendo il tampone rapido ogni due giorni". E proprio oggi il ministero della Salute ha inviato all'Agenzia delle Entrate i codici fiscali degli ultra cinquantenni inadempienti.

"Ci saranno situazioni in cui il green pass non sarà più necessario, ad esempio per bar, ristoranti e altri locali all'aperto. Poi si procederà gradualmente e entro giugno avremo uno scenario che ci consentirà di arrivare all'estate senza restrizioni". E come primo passo, da domani, giovedì 10 marzo ndr, sarà nuovamente possibile far visita ai parenti in ospedale per 45 minuti al giorno.

Inoltre, sempre da domani, si tornerà a consumare cibi e bevande anche al cinema, allo stadio, in sale teatrali, da concerto, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive. Intanto lo scenario epidemiologico disegnato dal virus settimana dopo settimana è in evoluzione. "Troppo presto per fare previsioni - dicono gli esperti - ma con l'arrivo della primavera, le temperature più alte e la stagionalità del Covid si è indotti a ritenere che la situazione pandemica possa andare verso il miglioramento".