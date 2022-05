Covid in Liguria, salgono i positivi. Restano stabili gli ospedalizzati 

di Redazione

Sono 565 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 1385 tamponi molecolari effettuati ai quali si aggiungono altri 5163 test antigenici rapidi. I positivi in Regione sono così suddivisi: 323 a Genova (277 in Asl 3 e 46 in Asl 4), 83 a La Spezia, 82 a Savona e 77 a Imperia.

Si registrano 4 decessi di età compresa tra gli 81 ai 92 anni. Restano stabili il numero degli ospedalizzati, 155, due in più rispetto a ieri. Stabili le terapie intensive, otto in tutto. Sono 948 coloro che sono guariti da Sars-Cov-2.