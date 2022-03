Covid in Liguria, sale il numero di nuovi casi e di ricoveri

di Edoardo Cozza

Si torna a oltre 1200 positività nelle ultime 24 ore a fronte di circa 8mila tamponi tra rapidi e molecolari, ma non vi sono stati decessi

Leggero aumento, in Liguria, di nuovi casi covid: le positività emerse nelle ultime 24 sono state 1229 a fronte di 2276 tamponi molecolari e 5585 test antigenivi rapidi. La metà dei nuovi casi (615) è della provincia di Genova, seguono La Spezia (254), Savona (201) e Imperia con 158 nuovi contagi. Infine una persona non residente in Liguria è stata trovata positiva a un test.

Il numero di ricoverati cresce: sono 257, 4 in più del bollettino di ieri, mentre in terapia intensiva si trovano in totale 10 persone. Nell'ultima giornata non sono state registrate vittime colpite da covid.

Nelle ultime ventiquattro ore sono state somministrate 373 dosi di vaccino. Le terze dosi somministrate in tutto sono 964.199.