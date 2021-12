Covid, in Liguria quasi 500 classi in quarantena

di Edoardo Cozza

Il dato fornito da Alisa: oltre 200 nella sola provincia di Imperia, la più colpita da quest'ondata di contagi e quella con la minor percentuale di vaccinati

Al 20 di dicembre erano 463 le classi in quarantena per covid in Liguria. Il dato è fornito da Alisa. Il dato più alto è dell'Imperiese, con 215 classi, a conferma che in quella provincia dove ci sono tra l'altro meno vaccinati (81% della popolazione contro il 90% della media regionale), il virus corre di più.

Quel dato è seguito dall'Asl3 di Genova con 155 classi, poi ce ne sono 53 nella Asl4 Chiavarese, 26 nello Spezzino e 14 nel Savonese. Nella settimana dal 16 al 22 dicembre, i provvedimenti di quarantena presi dalle Asl sono stati 161 nell'Imperiese, 130 in Asl3, 39 in Asl4, 25 nello Spezzino e 12 nel Savonese