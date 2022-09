Covid in Liguria, presidente Toti: "Rinnovo l'appello a fare il vaccino bivalente"

"Voglio rinnovare il mio appello a effettuare la quarta dose o la terza per chi non l'avesse ancora ricevuta, in particolare i soggetti più a rischio", Così il presidente della Liguria e assessore alla salute Giovanni Toti commentando i dati sulle prenotazioni per il vaccino bivalente anticovid. Il vaccino "assieme alle cure che sono state sviluppate e affinate in questi mesi - ha proseguito -, è lo strumento che ci ha permesso di tornare alla normalità e alla socialità, senza più restrizioni e chiusure, e di vivere le ultime ondate in modo decisamente diverso dalle precedenti. Non dobbiamo abbassare la guardia ed è necessario proseguire con la campagna vaccinale".

"Questo periodo - aggiunge il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi - è particolarmente indicato per sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Da un lato siamo infatti alle porte della stagione autunnale e dunque, con il passare delle settimane, aumenterà il rischio di diffusione delle malattie respiratorie e di conseguenza anche la possibilità di contrarre il virus. Dall'altro il nuovo vaccino, adattato alla variante Omicron, garantisce una protezione maggiore e più duratura. Per questo è importante aderire alla campagna vaccinale, in particolare le categorie più a rischio (over 60 e fragili) e chi è senza terza dose".