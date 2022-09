Genova, per la prima volta l'ospedale San Martino è "covid-free"

“Da questa mattina infettivologia è covid-free”: a dirlo è Matteo Bassetti, direttore del reparto clinica di malattie infettive e tropicali dell'ospedale policlinico San Martin di Genova, a margine dell'incontro con il sottosegretario alla Salute Andera Costa. “Ci auguriamo che resti così per ancora tanto tempo - aggiunge – L'ultima persona che avevamo ricoverata non era realmente un Covid, ma un paziente che aveva tampone positivo da tanto tempo, che si è negativizzato. Tutta l'estate è andata così: noi fondamentalmente casi di polmoniti come quelle che vedevamo qui nel 2020 e nel 2021 ne abbiamo viste veramente poche".

"Abbiamo visto tante persone con un tampone positivo - continua Bassetti - che credo in futuro debbano essere considerati in maniera completamente diversa. Non possiamo continuare a mettere sullo stesso piano un paziente che entra in ospedale con polmonite bilaterale interstiziale insieme all''ottantacinquenne che entra con un infarto e incidentalmente viene scoperto positivo: mettere insieme queste due cose significa non saper fare i medici e non essere in grado di differenziare una malattia da una colonizzazione. Questo deve essere l'atteggiamento per il prossimo autunno, perché capiterà di avere altri pazienti positivi. Ma bisogna capire la differenza tra chi ha il tampone positivo da chi ha la malattia”.