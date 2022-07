Covid in Liguria, positivi ancora in calo ma tornano a crescere i ricoveri negli ospedali

di Marco Innocenti

Stabili le terapie intensive. Dieci i decessi registrati fra l'11 e il 26 luglio

Sono 1.711 i nuovi casi di covid registrati in Liguria nelle ultime 24 ore: 241 in Asl 1, 324 in Asl 2, 721 in Asl 3, 148 in Asl 4 e 268 in Asl 5, a cui vanno aggiunti 9 casi non domiciliati nella nostra regione. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 7.096 tamponi antigenici rapidi e 941 tamponi molecolari, per un totale di 9.037 test complessivi. I guariti sono stati invece 1.913, con il numero totale dei positivi che quindi scende di 212 unità, attestandosi a 22.511.

Torna a crescere, anche se solo di 5 anità, il numero degli ospedalizzati che quest'oggi arriva a 481. Stabili invece a 11 le terapie intensive. Dieci purtroppo i decessi: si tratta di 6 uomini e 4 donne di età compresa fra i 77 e i 94 anni, deceduti fra l'11 e il 26 luglio. Quattro di essi sono morti all'ospedale Galliera, due a Sanremo, uno al San Martino, due a Villa Scassi e uno a Sestri Levante.