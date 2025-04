Presentati a Genova i nuovi codici deontologici per le professioni sanitarie Ordine Tsrm e Pstrp

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Palazzo della Meridiana fa da cornice per la presentazione dei nuovi codici deontologici per le 16 professioni sanitarie dell’Ordine delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Ordine Tsrm e Pstrp) di Genova, Imperia e Savona

«Non è solo un insieme di regole, ma è una vera e propria dichiarazione etica, che pone al centro la persona – nel suo valore biologico, spirituale e relazionale – e sancisce i doveri fondamentali del professionista nei confronti della salute individuale e collettiva» afferma Antonio Cerchiaro, presidente dell’Ordine Tsrm e Pstrp di Genova, Imperia e Savona

Una svolta epocale per circa 5 mila professionisti delle province di Genova, Imperia e Savona. Le nuove norme di comportamento sono state approvate dal Consiglio nazionale della Federazione nazionale TSRM e PSTRP, a Ferrara lo scorso 31 gennaio, dopo essere state oggetto di una consultazione pubblica, che ha raccolto notevoli e interessanti contributi provenienti dalla società civile e dagli stessi operatori sanitari.

Si tratta del risultato di una attività di revisione durata quattro anni, condotta da un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato oltre quarantacinque esperti. «Il processo di revisione è nato dall’esigenza di adeguare le precedenti norme di comportamento al nuovo assetto normativo previsto grazie alla la legge 3 del 2018 - che ha avuto il compito di riordinare le professioni sanitarie - la legge 24 del 2017, - il cui compito è stato di rafforzare il concetto di responsabilità professionale e sicurezza delle cure» ha dichiarato Cerchiaro.

I relatori della giornata di oggi sono stati: Massimo Burgio, Tecnico sanitario di radiologia medica, i legali Marco Croce e Fabrizio Mastro, ma anche Daniele Rodriguez, professore ordinario di Medicina Legale all’Università di Padova e il bioeticista don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute, della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

Cosa cambia - Le principali novità presenti all’interno delle nuove norme riguardano temi di attualità: dalla sanità digitale all'intelligenza artificiale, la sicurezza delle cure, la donazione di organi e tessuti, il tema delle missioni umanitarie. All'interno anche un articolo dedicato alla medicina di genere e un altro sull'equo compenso, in conformità alla legge n.49 del 2023. Con la revisione è stato previsto un documento costituito da due sezioni. La prima parte racchiude quarantotto articoli, comuni a tutte le professioni, identificati come principi fondamentali, ispirati a 10 parole chiave: persona, responsabilità, salute, relazione, informazione, consenso, multiprofessionalità, competenza, riservatezza ed equità. La seconda parte è dedicata alle regole comportamentali specifiche per ogni professione, con articoli che trattano temi cruciali come: il decoro personale, l’equo compenso, la sicurezza delle cure, la medicina di genere, la sanità digitale, la telemedicina, le missioni umanitarie, i rapporti con l’Ordine e con le istituzioni, e sanzioni disciplinari.

«Questo lavoro non si conclude – sottolinea Cerchiaro – perché un Codice deontologico, per sua natura, è un documento dinamico: va aggiornato, rivisto, calibrato costantemente alla luce dell’evoluzione della società, delle tecnologie, della scienza e del contesto sanitario». Anche il Ministro della salute, Orazio Schillaci, in sede di approvazione, ha manifestato apprezzamento per la revisione dei Codici deontologici, definendoli “frutto del dialogo aperto e della partecipazione attiva di professionisti, enti e cittadini, testimonia un approccio moderno e inclusivo alla definizione delle responsabilità e dei diritti di chi opera nel settore sanitario. È un contributo prezioso”.

Nel video le intervista ad Antonio Cerchiaro, presidente dell’Ordine Tsrm e Pstrp di Genova, Imperia e Savona, Fabrizio Mastro, avvocato e Daniele Rodriguez, professore ordinario di Medicina Legale all’Università di Padova

