Covid in Liguria, nuovo aumento di positivi ricoverati: sono 21 in più di ieri

di Redazione

Oltre 1700 i nuovi positivi a fronte di poco meno di 7mila tamponi tra rapidi e molecolari. Nessun decesso, calano i pazienti in terapia intensiva

Sono 1765 i nuovi contagi di Covid nell'ultima giornata in Liguria, emersi a fronte di 919 tamponi molecolari e poco meno di 6000 test antigenici rapidi. Le

Aumentano i ricoverati in ospedale: sono 347 i pazienti positivi nei reparti dei nosocomi del territorio regionale, in aumento di 21 unità rispetto a 24 ore fa. Sono 7 i pazienti in terapia intensiva, in calo di una unità. I guariti dell'ultima giornata sono 1408, mentre non sono stati registrati decessi.