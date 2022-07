Covid in Liguria, calano i positivi ma crescono ancora i ricoveri: 19 in più rispetto a ieri

di Giorgia Fabiocchi

Sono 871 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 457 tamponi molecolari effettuati, ai quali si sono aggiunti altri 2.657 test antigenici rapidi. Sono 20.986 le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare, 652 in più rispetto a ieri.

Si registrano due decessi, si tratta di un uomo di 84 anni e di una donna di 93 anni. Schizza ancora il numero dei ricoveri, 366, 19 in più rispetto al giorno precedente. Crescono anche le terapie intensive, 9 in tutto (+2).