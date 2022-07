Covid in Liguria, calano i contagi: 752 in meno rispetto a ieri

di Marco Innocenti

Diminuisce anche la pressione sugli ospedali: 4 ricoverati e 2 terapie intensive in meno ma ci sono anche 7 decessi

Sono 2.579 i nuovi positivi al covid in Liguria. Di questi, 411 sono residenti in Asl 1, 444 in Asl 2, 1.052 in Asl 3, 241 in Asl 4, 425 in Asl 5 e 6 non domiciliati in Liguria. Numeri che, alla luce di 3.324 guariti nelle ultime 24 ore, portano il totale dei positivi nella nostra regione a 22.723 (752 in meno rispetto alla giornata di ieri).

In calo anche i ricoverati negli ospedali: oggi sono 476, con 11 posti letto occupati in terapia intensiva, ieri erano 480 con 13 terapie intensive. Sono però 7 i decessi registrati negli ultimi giorni, fra il 17 e il 25 luglio. Si tratta di 4 donne e 3 uomini di età compresa fra i 75 e i 97 anni. Cinque di questi sono avvenuti nell'ospedale di Sarzana, uno a Sestri Levante e uno ad Albenga.