Covid in Liguria, calano anche oggi i positivi totali. Purtroppo si contano 32 decessi

di Marco Innocenti

Anche oggi i guariti sono più dei nuovi casi: 7.669 contro 7.169. Fra i morti spicca una donna di 57 anni morta all'ospedale di Imperia

Sono 7.169 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 45.057 tamponi tra molecolari (5.695) e antigenici rapidi (39.362) registrati nelle ultime 24 ore, con il tasso di positività che si attesta sul 15,91%. I 7.169 positivi sono stati registrati: 915 a Imperia, 1.128 a Savona, 4.165 a Genova (3.405 in Asl 3 e 760 in Asl 4), 907 alla Spezia e 54 non residenti in Liguria.

Scende ancora il numero dei positivi totali: -532 rispetto a ieri grazie ai 7.669 guariti. I positivi oggi in Liguria sono 61.264: 8.018 a Imperia, 9.518 a Savona, 33.132 a Genova, 7.518 alla Spezia e 3.078 residenti fuori regiono o in fase di verifica. Cresce invece di ben 28 unità il numero dei ricoverati negli ospedali, che sale a 802, con 39 posti letto occupati in terapia intensiva, esattamente come ieri. Alto, anzi altissimo purtroppo, il numero dei decessi, anche se si tratta di morti avvenute in più che le ultime 24 ore. I decessi registrati sono infatti ben 32. Fra questi spicca una donna di 57 anni, morta il 21 gennaio all'ospedale di Imperia.