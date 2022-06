Covid in Liguria, aumentano i positivi: oggi altri 962 nuovi casi

di Redazione

Adesso sono più di 13500 le persone che risultano contagiate nella nostra Regione. Nessun decesso è stato registrato nella giornata di oggi

Aumentano i positivi al covid in Liguria. Oggi, infatti, ci sono stati 962 nuovi casi emersi da 4477 tamponi (775 molecolari e 3702 test antigenici).

Adesso sono 13575 le persone che risultano contagiate nella nostra Regione.

Il tasso di positività è del 21,4% in linea con la media nazionale che segna il 21,8% e stabile al dato del giorno precedente che era 21,3%. I nuovi contagi sono 313 nell'area di Genova, 198 nello Spezzino, 169 nel Tigullio, 166 nel Savonese, 112 nell'Imperiese e 4 non sono residenti in regione. Gli ospedalizzati per covid sono 163 (due in terapia intensiva), sei in più rispetto al giorno precedente. I guariti nelle ultime 24 ore sono 637.

Non ci sono stati decessi. I morti da inizio pandemia sono 5349. In isolamento domiciliare ci sono 10770 persone. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 303 dosi di vaccino e per la dose booster si sfiora il milione: 999888