Covid in Liguria, 690 nuovi contagi e 5 decessi nell'ultima giornata

di Edoardo Cozza

Aumenta anche il numero di ospedalizzati: sono 4 in più rispetto a 24 ore fa, sono 27 i pazienti in terapia intensiva (di cui 23 senza vaccino)

Ancora dati in crescita per i contagi da covid in Liguria: sono 690 i positivi riscontrati nell'ultima giornata, a fronte di 6446 test molecolari e 11618 tamponi antigenici rapidi. Nell'Asl 1 di Imperia sono 171 i nuovi contagi; nella Asl 2 di Savona sono 143; nella Asl 3 di Genova 222; nella Asl 4 Tigullio sono 88 le positività; 64 quelle della Asl 5 alla Spezia; 2 i positivi non residenti in Liguria.

Crescono di 4 unità i pazienti ospedalizzati: in totale sono 222 i pazienti positivi al covid ricoverati nei nosocomi su tutto il territorio regionale. Di questi, 27 sono in terapia intensiva (uno in più di ieri): 23, si evince dal bollettino regionale, sono persone non vaccinate, i restanti 4 hanno altre patologie pregresse oltre al coronavirus.

Purtroppo si segnalano anche 5 decessi: si tratta di 5 uomini, di cui 3 erano ricoverati al Galliera (82, 77 e 63 gli anni di età); uno era ricoverato al San Martino (aveva 80 anni) e, infine, un 73enne che era alla Spezia.