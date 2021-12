Covid in Liguria, 643 nuovi casi e 28 ricoverati in più negli ospedali

di Marco Innocenti

Il totale dei positivi sale a 13.402. I letti occupati in terapia intensiva sono oggi 41

Sono 643 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.927 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.677 tamponi antigenici rapidi. I nuovi casi sono: 17 a Imperia, 116 a Savona, 390 a Genova (385 in Asl 3 e 5 in Asl 4), 120 alla Spezia. I guariti sono stati 348 e si registra ancora un decesso: si tratta di una donna di 88 anni deceduta il 23 dicembre nell'ospedale di Sanremo.

Il totale dei positivi nella nostra regione sale così a quota 13.402: 3.023 a Imperia, 2.315 a Savona, 5.630 a Genova e 1.890 alla Spezia, a cui vanno aggiunti 544 casi residenti fuori regione o in fase di verifica. Continua a salire anche il numero dei posti letto occupati: i pazienti ricoverati ad oggi sono 511, cioé 28 in più di ieri, con 41 ricoveri in terapia intensiva.