Covid in Liguria, 598 nuovi casi ma preoccupa il balzo delle terapie intensive: 6 in più in 24 ore

di Marco Innocenti

Continuano a salire i ricoveri negli ospedali (+14 rispetto a ieri) e un decesso: una donna di 82 anni morta all'ospedale Galliera di Genova

Sono 598 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.008 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 15.359 tamponi antigenici rapidi: 168 i nuovi casi a Imperia, 109 a Savona, 272 a Genova (185 in Asl 3 e 87 in Asl 4), 49 alla Spezia, con il tasso di positività che si attesta al 2,93%. Crescono ancora i positivi totali, che in Liguria oggi sono 7.425: 1.352 a Savona, 884 alla Spezia, 1.422 a Imperia, 3.461 a Genova più altri 306 residenti fuori regione o in fase di verifica.

I guariti sono 428 ma c'è ancora da registrare un decesso: si tratta di una donna di 82 anni morta l'8 dicembre all'ospedale Galliera di Genova. Continua a crescere il numero dei ricoverati: nei reparti di media intensità si è arrivati a quota 273 (+14 in 24 ore), in terapia intensiva sono 30, rispetto ai 24 di ieri.