Covid, in Liguria 271 nuovi casi e 1 deceduto nell'ultima giornata

di Alessandro Gardella

Aumenta ancora il numero di ospedalizzati: 37 in più rispetto a 24 ore fa, sono 28 i pazienti in terapia intensiva (di cui 24 senza vaccino)

Numeri ancora in crescita, dopo il boom di contagi della giornata di ieri: sono 271 i positivi riscontrati nell'ultima giornata, a fronte di 2458 test molecolari e 2657 tamponi antigenici rapidi. Nell'Asl 1 di Imperia sono 3 i nuovi contagi; nella Asl 2 di Savona sono 76; nella Asl 3 di Genova 130; nella Asl 4 Tigullio sono 36 le positività; 26 quelle della Asl 5 alla Spezia; nessun positivo non residente in Liguria.

Crescono di 37 unità i pazienti ospedalizzati: in totale sono 259 i pazienti positivi al covid ricoverati nei nosocomi su tutto il territorio regionale. Di questi, 28 sono in terapia intensiva (uno in più di ieri): 24, si evince dal bollettino regionale, sono persone non vaccinate, i restanti 4 hanno altre patologie pregresse oltre al coronavirus.

Nella giornata di oggi si è verificato anche un decesso: si tratta di un uomo di 89 anni, venuto a mancare all'Ospedale di Sanremo.