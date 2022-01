Covid in Liguria, 1.532 nuovi casi e 3 decessi

di Marco Innocenti

Tornano a scendere i ricoverati in ospedale ma aumentano le terapie intensive. Fra i morti anche un uomo di 58 anni all'ospedale della Spezia

Sono 1.532 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 5.881 tamponi molecolari a cui si aggiungono 12.057 test antigenici rapidi, con il tasso di positività che si attesta quindi all'8,54%. I nuovi positivi sono 330 a Imperia, 324 a Savona, 520 a Genova (387 in Asl 3 e 133 in Asl 4), 356 alla Spezia e 2 residenti fuori regione.

Scende per la prima volta dopo molti giorni il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali: oggi sono in totale 701, 5 in meno rispetto a ieri, ma aumentano i posti letto occupati in terapia intensiva. Ieri erano 42, oggi sono 46 (36 non vaccinati e 10 vaccinati). Tre invece i decessi: un uomo di 58 anni all'ospedale della Spezia, un uomo di 83 anni ad Albenga e una donna di 91 anni morta a Sarzana.