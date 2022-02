Covid in Liguria, 1.250 nuovi casi ma cala ancora l'occupazione negli ospedali

di Marco Innocenti

Tre i decessi registrati oggi: due donne di 85 e 87 anni morte nell'ospedale di Bordighera e al Galliera, e un uomo di 88 anni morto ad Albenga

Sono 1.250 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 13.088 tamponi effettuati di cui 4238 molecolari e 8850 antigenici rapidi. Nello specifico, 125 residenti a Imperia, 213 a Savona, 748 a Genova (585 in Asl 3 e 163 in Asl 4), 157 alla Spezia più 7 non residenti in Liguria. Sono invece stati 1.336 i guariti, con il saldo totale dei positivi nella nostra regione che scende ancora e si attesta a 16.123, -89 rispetto a ieri.

Cala anche il numero dei posti letto occupati negli ospedali: oggi sono 419, in calo rispetto a ieri di 27 unità. Torna invece a crescere, anche se solo di una unità, il numero delle terapie intensive, che oggi sono 24. Tre i decessi, due donne di 85 e 87 anni morte rispettivamente nell'ospedale di Bordighera e al Galliera, e un uomo di 88 anni morto ad Albenga.