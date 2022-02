Covid in Liguria, 1.177 nuovi casi ma scende ancora la pressione sugli ospedali

di Marco Innocenti

Sono 446 i posti letto occupati (-36 rispetto a ieri), 23 dei quali in terapia intensiva. Si registrano ancora 8 decessi

Sono 1.177 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 11.947 tamponi effettuati di cui 3.752 molecolari e 8.195 antigenici rapidi. I nuovi positivi si registrano: 141 a Imperia, 185 a Savona, 661 a Genova (511 in Asl 3 e 150 in Asl 4), 184 alla Spezia e 6 non residenti in Liguria. I guariti sono invece 1.536, con il numero dei contagiati totali da covid che, in tutta la regione, scende a 16.212 (367 in meno rispetto a ieri).

Scende anche il numero degli ospedalizzati, che cala a 446 (-36 rispetto a ieri) così come calano i posti letto occupati in terapia intensiva (23 rispetto ai 24 di ieri). Ancora alto purtroppo il numero dei morti, che nel bollettino di oggi sono 8: si tratta di 6 uomini e 2 donne, di età compresa tra i 62 e gli 89 anni, deceduti fra il 12 e il 22 febbraio.