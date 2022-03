Covid, Gimbe: "Pochissime quarte dosi di vaccino in Liguria"

di Redazione

La rivelazione settimanale segnala una copertura dello 0,5 per cento contro una media nazionale del 2,4 per cento. Posti letto in area medica e terapie intensive sotto soglia

Giovedì 10 Marzo 2022