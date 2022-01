Covid e scuola, Helpcode: "Metà delle classi in quarantena, fondamentale tornare a socializzare"

di Giorgia Fabiocchi

Helpcode Italia è un'organizzazione non governativa attiva dal 1988 che opera a livello internazionale per contrastare la povertà educativa, sempre più presente nelle famiglie e nei ragazzi under 18. L'organizzazione, con sede a Genova e attiva in Italia e nel mondo per i diritti dei bambini, durante tutto il periodo della pandemia ha portato in circa 120 classi genovesi e di altre città italiane, laboratori multidisciplinari di lettura, coding, educazione alimentare, sostenibilità ambientale, educazione civica, coinvolgendo un totale di oltre 2.600 studenti. L'obiettivo è quello di limitare l'isolamento, aumentare la socializzazione dei ragazzi, stimolare il pensiero e l'immaginazione in un periodo storico più che mai difficile come quello attuale.

Al momento Helpcode sta seguendo progetti in cinque scuole di Genova, tra primarie e secondarie. Tra i programmi portati avanti quelli relativi all'alfabetizzazione digitale e all'educazione alimentare, ma in questo periodo di pandemia le attività hanno sùbito un brusco rallentamento. Delle classi seguite in questo momento da Helpcode, almeno la metà sono in quarantena e si affidano alla dad, a causa del riacutizzarsi del covid.

La pandemia e i mesi di didattica a distanza hanno incrementato tra gli studenti fenomeni come la dispersione scolastica, le difficoltà di apprendimento, la scarsa concentrazione, il disorientamento e le lacune nel programma scolastico.