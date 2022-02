Covid, cosa cambia da lunedì 28 febbraio nel Tigullio

di Redazione

Ricoveri, visite parenti, tamponi, vaccini; ecco le novità. Da martedì 1 marzo via alla quarta dose per immunodepressi. Presto in arrivo il vaccino Novovax

Da lunedì 28 febbraio la campagna vaccinale anti-Covid 19 promossa dalla Asl4 sarà ripensata alla luce delle nuove condizioni epidemiologiche. Considerato il calo dell'incidenza dei casi, la riduzione dell'impatto ospedaliero, viene rimodulata l'offerta pur mantenendo tutti gli istituti legati alla permanenza dello stato di emergenza.

Ospedale; disponibilità attiva fino a 35 letti per pazienti positivi covid. Dal 10 marzo riapertura delle visite ai parenti per 45 minuti a visita, secondo le indicazioni ministeriali per gli ospedali e per le RSA secondo linee guida Alisa.

Tamponi: Drive ospedale di Rapallo aperto tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 14,00 su prenotazione del medico o da parte dell’Ufficio Igiene di Asl 4.

Sestri Levante aperto il lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 su prenotazione del medico o da parte dell’Ufficio Igiene di Asl 4

Chiude il punto Tamponi di Chiavari in via G.B. Ghio.



Vaccini: Chiavari Piazza Leonardi aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00

Rapallo Ospedale aperto il lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00

Sestri Levante ex Uffici Comunali aperto martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 14,00

Sabato aperti tutti e tre gli HUB dalle ore 8,00 alle ore 18,00

Le vaccinazioni pediatriche saranno somministrate presso l’Hub di Chiavari di Piazza Leonardi dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 17,00.

Da martedì 1°marzo potrà essere somministrata la quarta dose agli immunodepressi.

Gulliver torna in versione “Last Time”. Dal 1 marzo 2022, l’unità mobile di Asl 4 riprende il suo viaggio nei Comuni del Tigullio per dare seguito alla campagna vaccinale di prossimità.

La campagna vaccinale si rivolge alle persone dai 5 anni in su, che vorranno ricevere le prime, seconde o terze dosi del vaccino anti Covid-19, senza prenotazione.

Gulliver e gli operatori sanitari saranno presenti negli otto Comuni in due fasce orarie contigue: dalle 15 alle 17 per i minori dai 5 ai 17 anni; dalle 17 alle 19 per gli over 18.

Gli operatori sanitari, a bordo del camper, faranno tappa nei seguenti Comuni: 1 marzo: Moneglia; 8 marzo: Rezzoaglio, 10 marzo: Casarza Ligure: 15 marzo: Varese Ligure: 17 marzo: Borzonasca: 22 marzo: Cicagna 24 marzo: Zoagli 31 marzo: Cogorno

Sono terminate le vaccinazioni domiciliari rimane un numero esiguo di persone, che per motivi sanitari, non possono ancora ricevere la terza dose. Nel mese di marzo partirà inoltre la somministrazione del nuovo vaccino Novovax per le sole prime e seconde dosi con richiamo a 21 giorni per gli over 18.