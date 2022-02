Covid, arrivate dosi vaccino Novavax: da domani prime somministrazioni

di Giorgia Fabiocchi

Da Pratica di Mare a Roma verranno distribuite alle Regioni, in Liguria si partirà lunedì con le prenotazioni e poi le somministrazioni

È arrivato in Italia il vaccino di Novavax. Le prime dosi sono state consegnate all'aeroporto di Pratica di Mare dove e saranno distribuite già oggi dalla struttura del Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo alle Regioni. Da domani partiranno le somministrazioni. Le prime già nella giornata di domani, domenica 27 febbraio ndr, in Liguria la partenza è prevista per lunedì, alle 12 infatti apriranno le prenotazioni per il nuovo vaccino anti-covid19, di derivazione proteica. Per domani sono attese in Regione 25 mila dosi.