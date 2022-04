Covid, 2583 i nuovi casi. Scendono positivi, ricoverati e persone in isolamento

di Redazione

Stabili a 12 le terapie intensive. Quattro i decessi, registrati tra il 16 e il 19 aprile, di età compresa fra i 77 e gli 89 anni

Scendono ancora i casi di positività al Covid in Liguria: a oggi sono 17.402, 106 in meno rispetto a ieri.

I nuovi casi sono 2.583, su 15.192 tamponi eseguiti (2.501 molecolari e 12.691 antigenici).Il tasso di positività è al 17%.

Nella provincia di Genova sono 1.259, nell'Imperiese 312, nel Savonese 363, nello Spezzino 436 e nel Tigullio 209. Quattro non sono residenti in Liguria. Diminuiscono i ricoverati: sono 331, due in meno rispetto a ieri. Stabili a 12 le terapie intensive.

In isolamento domiciliare ci sono 15.849 persone, 294 in meno rispetto a ieri.

Le persone guarite sono 2685.

Quattro i decessi segnalati, avvenuti il 16 e il 19 aprile: si tratta di una donna di 89 anni e di tre uomini tra gli 87 e i 77 anni.

I morti, da inizio pandemia, sono 5.236.

Sono 1.498 i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore, nove quelli proteici.