Cotral: al via gara per 35 autobus a due piani di Classe II

Cotral, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 72 del 18 dicembre 2025 ha deciso di affidare la fornitura di n. 35 autobus a due piani di Classe II, muniti di pedana disabili e alimentati a gasolio, da adibire al trasporto pubblico di linea con servizio di Global Service manutentivo decennale.

La procedura sarà interamente svolta attraverso l’utilizzo del sistema “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”, accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/ (d’ora in poi anche “Sito”).

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, comma 4 e 5 dell’allegato I.3 del Codice.

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché è interesse della Stazione Appaltante affidarsi ad un unico operatore economico al fine di garantire omogeneità della fornitura.

In particolare, la fornitura oggetto del CS include attività di manutenzione e servizi accessori (Global Service) per ciascun veicolo, per una durata di 10 anni a partire dalla data di immatricolazione dello stesso, con facoltà di recesso da parte di Cotral a partire dal terzo anno dalla data di immatricolazione dell’ultimo veicolo.

Per Global Service si intendono i servizi manutentivi e di riparazione, coerenti con le indicazioni contenute nella documentazione a corredo dell’offerta, che assicurino la percentuale di disponibilità dei veicoli richiesta ed il mantenimento delle condizioni ottimali di funzionalità del veicolo secondo i requisiti del CS, che rivestono carattere di riferimento minimale. Il Fornitore sarà responsabile delle attività di manutenzione necessarie a garantire il rispetto di quanto disposto dalla Legislazione vigente in materia di circolazione stradale garantendo le condizioni di efficienza e di disponibilità dei mezzi con l’esecuzione della manutenzione necessaria allo scopo e provvedendo in proprio con materiali, manodopera e attrezzature adeguate.

Per Global Service si intende definito come da norma UNI 10685 ossia riferito “alla pluralità di servizi sostitutivi delle normali attività di manutenzione con piena responsabilità dei risultati da parte dell’assuntore”.

Il valore globale stimato dell’appalto è pari ad € 42.686.000,00 al netto IVA

