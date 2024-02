Cosenza-Sampdoria, live: primo tempo (0-2), a segno Darboe e De Luca

La Sampdoria di Andrea Pirlo di scena al "Marulla" di Cosenza per allontanare la zona playout, contro un'avversaria che la precede di 4 punti in classifica (32 vs 28). I blucerchiati, sempre in difficoltà dal punto di vista degli infortuni, puntano su Alvarez e De Luca in avanti, con la difesa a tre composta da Piccini, Ghilardi e Gonzalez

Di contro i calabresi vogliono festeggiare al meglio i 110 anni di storia e arrivano da cinque risultati utili consecutivi: mister Caserta punta sul trio Canotto, Tutino e Mazzocchi alle spalle di Forte. In mezzo anche Zuccon, classe '03 prodotto delle giovanili blucerchiate.

LA CRONACA - Dopo uno "strappo" senza esito di Tutino, la Samp ci prova con De Luca per Depaoli che al volo mette sull'esterno della rete. Poco dopo il terzino rimedia la prima ammonizione della partita per un fallo da dietro su un avversario. Il Cosenza attacca con Frabotta, traversone e colpo di testa del solito Tutino fuori. "Giallo" anche per Fontanarosa.

Al quarto d'ora punizione di Alvarez centrale, blocca Micai. Tutino si accende ancora, respinge Stankovic da due passi. La Samp replica e al 24' Darboe firma il vantaggio con un tiro angolato dopo un'azione personale. I blucerchiati raddoppiano subito: assist di Kasami e tocco di De Luca davanti alla porta. Uno-due micidiale della squadra di Pirlo.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta; Zuccon, Praszelik; Canotto, Tutino, Mazzocchi; Forte. All: Caserta

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; De Paoli, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca; Alvarez, De Luca. All: Pirlo