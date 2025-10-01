Cortei pro-Pal a rischio: stretta del Viminale su permessi ai poliziotti fino al 6 ottobre

A causa dell'intensificarsi delle mobilitazioni in sostegno alla causa palestinese, il Viminale corre ai ripari e impone una stretta temporanea sui permessi per gli agenti. È quanto emerge da una circolare inviata ai questori, in cui si sottolinea l’aumento della partecipazione ai cortei e la natura spesso estemporanea delle iniziative, che richiedono un impiego straordinario delle forze di polizia.

La circolare dispone che, dal 1° al 6 ottobre, i questori effettuino una valutazione "particolarmente attenta e oculata" sulla concessione di permessi, congedi e qualsiasi altra forma di assenza legittima del personale, al fine di garantire un adeguato presidio del territorio e la sicurezza durante le manifestazioni.

La misura risponde alla necessità di assicurare l’ordine pubblico in una fase considerata delicata per la tenuta sociale, specie nei grandi centri urbani.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.