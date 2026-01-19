Politica

Corte Conti, nella sanità in difficoltà le Regioni in piano di rientro

di R.S.

La relazione: "significative diseguaglianze nell'erogazione dei Lea"

Le Regioni in piano di rientro (Calabria, Molise, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo, Puglia) continuano a mostrare difficoltà strutturali nonostante alcuni miglioramenti nei conti.

Persistono poi "significative diseguaglianze nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e un evidente disallineamento Nord-Sud". Lo afferma la Corte dei conti nella Relazione al Parlamento sulla gestione dei Servizi Sanitari Regionali riferita al triennio 2022-2024.

