Corte Conti, nella sanità in difficoltà le Regioni in piano di rientro
di R.S.
La relazione: "significative diseguaglianze nell'erogazione dei Lea"
Le Regioni in piano di rientro (Calabria, Molise, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo, Puglia) continuano a mostrare difficoltà strutturali nonostante alcuni miglioramenti nei conti.
Persistono poi "significative diseguaglianze nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e un evidente disallineamento Nord-Sud". Lo afferma la Corte dei conti nella Relazione al Parlamento sulla gestione dei Servizi Sanitari Regionali riferita al triennio 2022-2024.
