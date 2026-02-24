Corsi per Assistenti di Studio e prevenzione per le patologie orali

Nel 2018 è stata introdotta la normativa nazionale che disciplina la figura dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), prevedendo un percorso formativo obbligatorio di 700 ore. Dal 2022 la qualifica è diventata requisito indispensabile per lavorare come assistente alla poltrona o collaboratore di studio odontoiatrico, mentre gli assistenti già in attività prima della riforma non sono tenuti a frequentare il corso.

A Genova, ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani – promuove il 4º corso ASO in partenza l’8 marzo presso il CNOS e il secondo corso di formazione professionale per collaboratore di studio odontoiatrico previsto per martedì 21 aprile.

Come sottolinea Massimo Gaggero Presidente dell'Ordine degli Odontoiatri, la formazione rappresenta una garanzia di qualità e sicurezza per i pazienti. Centrale anche il tema della prevenzione: il controllo della bocca ogni sei mesi è fondamentale non solo per la salute dentale, ma anche per la diagnosi precoce dei tumori del cavo orale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.