Corradi (ad Trenitalia) a Telenord: "Così investiamo in Liguria"

di Edoardo Cozza

Una flotta regionale sempre più rinnovata, la prossima ripartenza del servizio '5 Terre Express' e i collegamenti più veloci da e per Roma

I piani di Trenitalia in Liguria presentati dall'amministratore delegato della compagnia ferroviaria Luigi Corradi: in un'intervista a Telenord, l'alto dirigente spiega tutte le novità che riguardano Genova e non solo, tra collegamenti regionali e i viaggi verso Roma.

Intanto la flotta di treni locali, sempre più nuovi e innovativi: "Sta entrando in servizio l'ultimo dei 26 treni nuovi che abbiamo consegnato. In totale saranno 43, come previsto dal contratto di servizio con la Regione: ci sono sia i Rock che i Pop, dunque treni a singolo piano e a doppio piano. Arriveremo ad ammodernare l'80% della flotta".

Con la bella stagione ecco che tornerà il '5 Terre Express': "Non è una novità, anzi: ormai è una consuetudine, studiata appositamente per le Cinque Terre. Ci eravamo resi conto che servivano più treni, non solo per offrire un servizio turistico, ma anche come segno d'attenzione per chi vive in quel territorio".

Non solo collegamenti regionali, perché Genova ovviamente guarda anche a Roma: "Da qualche settimana abbiamo raddoppiato i treni da Genova per Roma che, anziché la via tirrenica tagliano verso Firenze e si immettono poi sul corridoio di Alta Velocità: ora si arriva nella capitale anche in meno di 4 ore".