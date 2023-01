Cornigliano: approvata in Consiglio comunale la mozione per dedicare una piazza a padre Pala

Verrà intitolata una piazza a padre Giacomo Pala, per 30 anni parroco della chiesa di San Giacomo Apostolo a Cornigliano. La mozione, presentata dal consigliere del gruppo Vince Genova Davide Falteri, è stata approvata durante l’ultima seduta consigliare di Palazzo Tursi.

“Padre Giacomo – ha spiegato Falteri - è stato un vero punto di riferimento per tutta la comunità corniglianese, non solo per la sua attività al servizio della parrocchia con meritevoli iniziative di socialità e di coinvolgimento delle famiglie e dei giovani del territorio, ma anche per le battaglie in prima linea in favore della popolazione di Cornigliano.”

Padre Pala è nato a Milano nel 1940. Faceva parte dell'Ordine degli Scolopi, e venne inserito all'istituto Calasanzio di Genova nel 1981. Il suo ricordo, a distanza di anni dalla scomparsa - avvenuta il 24 giugno 2012, a 72 anni - è sempre forte e presente nella comunità. Pala è amato per il buon esempio che ha saputo dare in vita, e per il suo forte senso di attaccamento nei confronti della parrocchia e del quartiere d'adozione.

Sono trascorsi più di dieci anni, dalla morte di Don Pala: decade così il termine imposto dalla legge n. 1188/1927, che consente che l'intitolazione a persone decedute da oltre dieci anni, appunto, di nuove strade e piazze pubbliche, o la variazione del nome originale a loro favore.