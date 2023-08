Coppa Italia: Sampdoria-Sudtirol del 14 agosto, lunedì 7 via alla prevendita

Partirà lunedì 7 agosto alle 10 la prevendita per Sampdoria-Sudtirol, in programma a Marassi alle 18 del 14 agosto 2023 e valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La partita, fanno sapere da Corte Lambruschini, non è compresa nell’abbonamento stagionale 2023/24 e la società, al fine di evitare lunghe code presso le rivendite autorizzate, consiglia di acquistare i biglietti on-line tramite il proprio canale ufficiale sampdoria.ticketone.it.

Solo online, inoltre, disponibili per gli abbonati 2023/24 e possessori di fidelity card biglietti ad un prezzo scontato del 50% sul prezzo intero. La società non risponde di eventuali biglietti acquistati su siti non ufficiali.

PREZZI

Tribuna inferiore 50 euro (ridotto web fidelity 25, ridotto web fidelity Under 18 20)

Distinti 20 euro (ridotto web fidelity 10, ridotto web fidelity Under 18 7, invalidi al 100% 7)

Gradinata Sud 16 euro, (ridotto web fidelity 8, ridotto web fidelity Under 18 5)

Settore Ospiti: 16 euro

Gradinata Nord: chiusa.

La vendita dei tagliandi inizierà presso i seguenti punti vendita:

On-line su sampdoria.ticketone.it

Sampdoria Service Center c/o SampCity, via XX Settembre 252r (chiuso la domenica)

Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale

Botteghini stadio chiusi

RIDUZIONI E PROMOZIONI

UNDER 18: tariffa solo online per abbonati 2023/24 e possessori di fidelity card nati dal 15/08/2005

ATTENZIONE: tutti i bambini di qualsiasi età dovranno essere muniti di biglietto.

FIDELITY tariffa riservata agli abbonati 2023/24 e possessori di Sampcard e Doriacard che acquistano solo ed esclusivamente online.