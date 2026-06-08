Container, domanda globale in crescita ad aprile: traffici marittimi in forte ripresa

Pechino – Ad aprile la domanda mondiale di container ha mostrato un incremento significativo, confermando il rafforzamento dei traffici marittimi internazionali e una maggiore solidità della domanda sulle principali rotte commerciali.

Anche escludendo il Nord America e l’area Meisc, per eliminare l’impatto delle tensioni commerciali e delle criticità legate allo Stretto di Hormuz, il mercato continua a evidenziare una crescita a doppia cifra. Un risultato che testimonia il consolidamento della domanda di trasporto marittimo e un quadro più favorevole rispetto ai mesi precedenti.

I dati indicano una netta accelerazione dei flussi containerizzati a livello globale, sostenuta dall’intensificazione degli scambi commerciali in diverse aree strategiche del mondo. La crescita si registra nonostante il permanere di fattori di incertezza geopolitica e commerciale che continuano a influenzare alcune rotte chiave e a mantenere elevata la volatilità nel comparto logistico internazionale.

L’andamento positivo conferma quindi una fase di espansione del settore, con segnali incoraggianti per l’intero mercato dello shipping e della movimentazione container.

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