Consumi, in Italia elettricità in crescita nel 2024: il green copre il 41,2% della domanda

Nel 2024, i consumi elettrici in Italia hanno segnato un incremento del 2,2% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 312,3 miliardi di kWh. A trainare questa crescita è stato l'uso delle fonti rinnovabili, che hanno coperto il 41,2% della domanda nazionale, segnando il dato più alto di sempre grazie ai record della produzione idroelettrica e fotovoltaica.

Incremento annuale – Secondo i dati forniti da Terna, la domanda elettrica ha registrato variazioni positive durante quasi tutto il 2024, con picchi nei mesi estivi di luglio e agosto, complice il caldo eccezionale che ha fatto salire l'uso di sistemi di raffrescamento. Complessivamente, l'energia prodotta da fonti rinnovabili è cresciuta del 29% rispetto al 2023, aggiungendo 7.480 MW di capacità al sistema energetico nazionale.

Rinnovabili – Alla fine del 2024, la capacità installata da fonti rinnovabili in Italia ha raggiunto i 76,6 GW, suddivisi principalmente tra solare (37,1 GW) ed eolico (13 GW). Un risultato che supera di 1.609 MW il target previsto dal decreto Aree idonee del giugno 2024. Questo successo riflette l'impegno del Paese nella transizione energetica e il ruolo crescente delle rinnovabili nella riduzione delle emissioni.

Accumuli energetici – Il 2024 è stato anche un anno decisivo per lo sviluppo dei sistemi di accumulo energetico. La potenza nominale degli accumuli in esercizio è cresciuta di 2.113 MW, raggiungendo una capacità complessiva di 12.942 MWh. Oltre 730.000 installazioni in tutto il territorio nazionale hanno contribuito a questo risultato, con una spinta determinante dalle politiche fiscali incentivanti per i piccoli impianti e dai meccanismi del capacity market per gli impianti su larga scala.

Prospettive future – La crescita registrata nel 2024 evidenzia il ruolo centrale delle fonti rinnovabili e degli accumuli nella strategia energetica italiana. Il raggiungimento e il superamento degli obiettivi fissati dimostrano come il sistema elettrico stia rispondendo positivamente agli sforzi di decarbonizzazione. Tuttavia, il consolidamento di questo trend richiederà ulteriori interventi normativi, investimenti e infrastrutture adeguate per garantire una transizione stabile e sostenibile nel lungo periodo. I numeri del 2024 sottolineano l'importanza di continuare a puntare su innovazione e sostenibilità per rispondere alle sfide del cambiamento climatico e della sicurezza energetica.

