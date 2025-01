Francia, Banca Investimenti e Société générale siglano un accordo da 8 miliardi per l'eolico

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Societe Generale hanno stretto un’intesa per favorire investimenti fino a 8 miliardi di euro a sostegno dell’energia eolica in Europa. Il progetto prevede una controgaranzia da 500 milioni di euro della BEI, che consentirà a Societe Generale di creare un portafoglio di garanzie bancarie per un valore complessivo fino a 1 miliardo di euro.

Obiettivo – L’iniziativa mira a finanziare nuovi progetti di parchi eolici nell’Unione Europea, includendo la filiera produttiva e le infrastrutture di connessione alla rete elettrica. Grazie all’effetto leva della controgaranzia della BEI, si prevede di mobilitare ulteriori fondi da parte di investitori privati per incrementare la produzione e accelerare lo sviluppo dell’energia eolica, con impatti significativi sull’economia reale.

Contesto – Questo accordo si inserisce nel pacchetto da 5 miliardi di euro per l’energia eolica annunciato dalla BEI durante la COP28 nel 2023 e avviato in Germania e Italia nel 2024. L’obiettivo è contribuire alla realizzazione di 32 GW dei 117 GW di capacità eolica necessari affinché l’Unione Europea raggiunga il 45% di energia da fonti rinnovabili entro il 2030.

Sfide – “L’energia eolica è cruciale per l’indipendenza energetica europea,” ha dichiarato Ambroise Fayolle, vicepresidente della BEI. Tuttavia, il settore si trova ad affrontare costi elevati, domanda incerta, processi autorizzativi complessi, interruzioni nella catena di approvvigionamento e una forte competizione globale. Questo accordo dimostra l’efficacia degli strumenti di condivisione del rischio della BEI nel superare tali ostacoli, finanziando progetti essenziali per la transizione verde e il rafforzamento della competitività industriale europea.

Collaborazione – Anne-Christine Champion, co-responsabile di Global Banking & Investor Solutions di Societe Generale, ha sottolineato: “La rapidità e l’ampiezza degli investimenti necessari per adattare le nostre economie non hanno precedenti. L’energia eolica è stata una storia di successo europea, ma permangono sfide significative nella filiera. Questo accordo dimostra come pubblico e privato possano collaborare per una transizione energetica positiva e sostenibile.”

Iniziative future – Il pacchetto eolico della BEI rappresenta una delle principali azioni del Piano europeo per l’energia eolica presentato dalla Commissione Europea nel 2023. Questo piano affronta le sfide del settore, come la domanda incerta, la lentezza delle autorizzazioni e l’accesso limitato a materie prime, attraverso misure specifiche su progettazione delle aste, competenze e finanziamenti.

Impatto – Secondo i dati, la BEI ha firmato finanziamenti per 88 miliardi di euro nel 2023, mobilitando 320 miliardi di euro di investimenti. Questi fondi hanno sostenuto 400.000 aziende e creato oltre 5 milioni di posti di lavoro, rispettando gli obiettivi del Green Deal europeo e la transizione verso un’economia a zero emissioni.

Con l’attivazione di iniziative come questa, l’Europa rafforza il suo impegno verso un futuro sostenibile, garantendo al contempo crescita economica e competitività industriale.

