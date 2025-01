Idrogeno verde e sviluppo sostenibile, lo slancio di Comes verso l'innovazione

Ospite di "Green Energy & Circular Economy" a Telenord, in un'intervista di Simone Galdi, il direttore ricerca e sviluppo di Comes spa, dottor Luigi Sergi, ha presentato i progetti dell'azienda, portatrice di un'equilibrio tra innovazione e sostenibilità con pochi eguali in Europa.

Innovazione - "Abbiamo definito il budget 2025 - racconta Sergi ai nostri microfini - che parla di circa 92 milioni di euro di previsione di fatturato per il prossimo anno, con utili ulteriore crescita ma soprattutto molto importante gli investimenti che la società sta sostenendo nell'ambito della dello sviluppo e della ricerca, perché ha in animo di avere un ruolo da protagonista nell'ambito delle rinnovabili e in particolar modo dell'idrogeno verde. Questo è l'obiettivo che la società sta perseguendo da un decennio, abbiamo già fatto delle prime azioni, adesso ci stiamo spostando nell'investire ulteriormente, con un progetto di ampio spettro da quasi 12 milioni di euro, che porteremo a compimento nel 2025 e che ci vedrà possessori di una tecnologia per la produzione di idrogeno ad alta pressione con sistemi di generazione supportati da algoritmi di intelligenza artificiale".

Idrogeno verde - Nel dettaglio, Sergi ha raccontato che cosa significa produrre con queste modalità: "L'idrogeno verde non è altro che un idrogeno prodotto attraverso la tecnologia elettrolitica, impiegando energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile. Quindi si differenzia rispetto a l'idrogeno grigio, che vede l'idrogeno prodotto attraverso il reforming catalitico del metano, una fonte che genera il carbonio. L'idrogeno verde prodotto per via elettrolitica che non ha emissioni di carbonio, il suo principale obiettivo è dunque quello di contribuire alla decarbonizzazione planetaria. Chiaramente, l'idrogeno verde ha la capacità e la possibilità di essere un potente sistema di accumulatore energetico, e quindi di affiancare quelli che sono i sistemi di accumulo presenti nella rete elettrica italiana, basati su sistemi idroelettrici. L'idrogeno verde ha, in ragione delle sue caratteristiche tecniche, la possibilità di effettuare grandi accumuli di energia e soprattutto, cosa molto importante, proprio perché parliamo di transizione energetica, di poter essere impiegato miscelato con il metano".

Storia - Fondata a Taranto nel 1988, Comes spa si occupa di installazione di impianti elettro strumentali all'interno del comparto energetico e del processo industriale. Con oltre 35 anni di esperienza acquisita, da impresa artigiana si è evoluta, dotandosi di una organizzazione strutturata con circa 600 dipendenti. Nel 2024 il tasso di crescita del fatturato è stato vicino al 40%, raggiungendo la cifra di 80 milioni di euro.

