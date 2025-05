Consorzio PerGenova Breakwater, prosegue a pieno ritmo la costruzione della nuova Diga Foranea di Genova

I lavori del Consorzio PerGenova Breakwater per la nuova Diga Foranea di Genova stanno procedendo con grande efficienza e risultati rilevanti, che dimostrano la solidità tecnica e organizzativa dell’intervento. Il Consorzio ha confermato che i cassoni già posati sono sicuri e strutturalmente stabili, escludendo qualsiasi necessità di rifacimento.

Entro metà giugno entrerà in funzione la Tronds Barge 33, la grande chiatta progettata specificamente per la realizzazione dei cassoni più imponenti, quelli alti 33 metri e lunghi 65, grazie al completamento dell’installazione dei nuovi impianti di calcestruzzo, previsto entro un mese. Questi impianti avranno una capacità produttiva che potrà arrivare fino a 3.000 metri cubi al giorno, operando 24 ore su 24, rappresentando un importante miglioramento in termini di velocità e continuità della produzione, con una stima di 2-3 cassoni prodotti al mese.

Anche le cave in Sardegna, Carrara e Liguria sono pienamente operative, insieme alle navi dedicate al trasporto dei materiali necessari per la posa dello scanno marino, su cui verranno collocati i cassoni. Questo ulteriore aspetto sottolinea l’efficienza logistica e l’organizzazione impeccabile dell’intera filiera produttiva.

In parallelo, la costruzione delle colonne di ghiaia sta procedendo senza sosta, con l’attivazione anche del terzo pontone, elemento fondamentale per accelerare le operazioni in mare e migliorarne la portata.

Il cantiere della Diga Foranea di Genova è un esempio di eccellenza nazionale, in continua evoluzione, con ogni fase monitorata scrupolosamente per garantire qualità, sicurezza e innovazione. Le attività in corso consolidano ulteriormente la totale affidabilità dell’opera, assicurando la sua realizzazione nei tempi stabiliti.

