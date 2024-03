Liguria, il Consiglio Regionale ricorda l'operaio morto a Pegli con un minuto di silenzio

Un minuto di silenzio è stato osservato questa mattina in Consiglio Regionale prima dell'inizio dei lavori in ricordo di Chokri Bouhali, l'operaio 45enne vittima di un incidente mortale sul lavoro accaduto lo scorso giovedì in un cantiere di Pegli. L'operaio era precipitato da un tetto da un'altezza di dieci metri.

"Purtroppo sono costretto ad aprire la seduta in memoria dell'ennesima morte bianca avvenuta in Liguria, l'artigiano edile di origine tunisina da lungo tempo residente in Italia mentre stava effettuando alcune lavorazioni su un tetto è precipitato da un'altezza di 10 metri, in un giorno a quanto sembra in cui non avrebbe neppure dovuto recarsi in cantiere, una perdita che ha scosso la comunità, - ha sottolineato il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei - destino beffardo per un operaio molto conosciuto e apprezzato, che ha visto la sua vita spezzarsi nell'atto di compiere le proprie mansioni lasciando una giovane moglie e una figlia".