Consiglio comunale, il vicesindaco Piciocchi annuncia la nuova Giunta: ecco deleghe e new entry

Appena eletto reggente del comune di Genova, il vicesindaco Pietro Piciocchi ha annunciato in Aula rossa la nuova Giunta comunale, che aggiunge due nuovi assessori e cambia le carte in materia di deleghe fra i componenti.

Fra le novità l'entrata di Ferdinando De Fornari e Enrico Costa: per il primo fra le altre la delega a Lavori pubblici, Grandi Opere e Manutenzione della CItt; per il secondo quelle di Servizi Sociali, Disabilita', Famiglia e Terza Età.

L'assessorato della Cultura passa all'avvocato Lorenza Rosso, mentre Sergio Gambino accoglie Mobilità sostenibile, Controllo operativo su Amt e Trasporto Pubblico.

L'elenco:

Pietro Piciocchi (vicesindaco) - mantiene delega a Bilancio, Indirizzi delle Società e al Controllo Strategico delle Società partecipate

Ferdinando De Fornari - assume delega a Lavori Pubblici, Grandi Opere Strategiche. Manutenzione della città, Partnerariati

Paola Bordilli - mantiene deleghe Commercio, Tradizioni, Pro Loco e Artigianato. Assume deleghe Politiche per Tutela e Benessere degli Animali, Rapporti con Municipi, Ascolto e Valorizzazione dei Territori, Sussidarietà orizzontale, Corpi intermedi

Sergio Gambino - mantiene deleghe Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile. Assume deleghe Mobilità Sostenibile, Controllo Operativo AMT e Trasporto Pubblico

Alessandra Bianchi - mantiene deleghe Sport e Turismo. Assume deleghe Marketing Territoriale

Francesco Maresca - mantiene invariate le delghe (Porti). Assume deleghe Nuove iniziative per Promozione Blue Economy

Marta Brusoni - mantiene deleghe ad eccezione di Politiche Educative. Assume delega Smart City, Apllicazione I.A. e Rapporti con IIT

Francesca Corso - assume deleghe Scuola, Diritto Istruzione e Sistema Integrato Istruzione, Consulta dei Genitori delle Scuole, Rapporti fra Giunta e Consiglio Comunale e Rapporti con Città Metropolitana

Mario Mascia - mantiene sue deleghe. Assume deleghe Sviluppo Economico Sostenibile, Sviluppo e Innovazione Tecnologica e strategica

"Se la mia nomina da parte del Sindaco Bucci all'inizio di questo secondo mandato l'ho considerata una medaglia al valore per i 5 anni da capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale nel primo mandato e per essere risultato il primo degli eletti del partito nella tornata elettorale" ha dichiarato Mascia "questa conferma rappresenta per me anche un riconoscimento al merito personale per il lavoro svolto come Assessore in questi due anni e mezzo. Di questo ringrazio il Sindaco Piciocchi". Afferma Mascia

Mauro Avvenente - mantiene deleghe Decoro Società e Centro Storico, Ambiente. Assume delega Indirizzo Operativo di AMIU

Lorenza Rosso - assume deleghe Cultura, Musei, Teatri, Affari legali, Avvocatura

Enrico Giuseppe Costa - assume deleghe Servizi Sociali, Famiglia, Giovani, Terza Età e Disabilità

Saranno 10, con 3 nuove nomine, i consiglieri delegati.

Deleghe invariate per Alessio Bevilacqua allo Sviluppo delle Vallate, per Laura Gaggero all'innovazione, per Barbara Grosso ai Rapporti internazionali e Premio Paganini a cui viene aggiunto il Coordinamento Festival Balletti Nervi, per Davide Falteri ai Nuovi insediamenti, per Fabio Ariotti ai Comitati e partecipazione, Valeriano Vacalebre alle Politiche della casa, ampliata nei rapporti con Arte e Edilizia residenziale pubblica.

Nuovi consiglieri delegati sono stati nominati: Elena Manara ai Rapporti e sinergie con l’Università, Lorenzo Pellerano ai Rapporti con Fincantieri e alla struttura commissariale per i lavori portuali, Vincenzo Falcone alla lotta all’evasione tributaria.