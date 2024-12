Confeugo, Sanna (PD): "Ieri un incontro ricco di partecipazione con Orlando, il progetto di città verrà prima di tutto"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video





Teatro affollato e grande partecipazione per l’incontro che segna il primo passo verso la costruzione della “Genova che verrà” per il Partito democratico. Tra i temi al centro del dibattito: trasporti, sicurezza, vivibilità e la necessità di coinvolgere cittadini e forze politiche per ridare slancio alla città e contrastare l’astensionismo.





Il dibattito – "L’evento, gremito di persone al punto che molti non hanno potuto accedere, ha rappresentato un momento di confronto cruciale. Durante l’incontro è stato messo in evidenza come trasporti efficienti, sicurezza e una maggiore attenzione al sociale siano tra le priorità per il futuro della città", così il consigliere regionale e capogruppo del Pd Armando Sanna a margine della tradizionale cerimonia del Confeugo a Genova.





Astensionismo – Uno dei punti chiave è stato il tema della scarsa partecipazione elettorale. “Dobbiamo far battere il cuore delle persone, portarle a votare con un progetto chiaro,” ha sottolineato Sanna.





Coinvolgimento civico – "Andrea, figura centrale dell’iniziativa, è riuscito a coinvolgere non solo la società civile, ma anche le forze politiche di opposizione presenti in Consiglio regionale. Il lavoro in regione sta già andando in questa direzione, con un programma che mira a costruire una città migliore".





Il candidato sindaco – Non si è parlato ancora del nome del candidato, ma è stato ribadito che il progetto di città verrà prima di tutto. “Chi sarà scelto rappresenterà pienamente il percorso avviato e le esigenze dei cittadini,” risponde Sanna.