Confcommercio, il presidente Sangalli: "In dieci anni chiuse 100mila attività. Riforma fiscale? Va nella direzione giusta"

Circa una 70ina fra persone e attività commerciali genovesi hanno ricevuto un riconoscimento durante la cerimonia di premiazione dei "Maestri del Commercio e delle Imprese" che si è tenuta oggi presso il Palazzo della Borsa di Genova. Una manifestazione organizzata da Confcommercio Genova in collaborazione con l'Associazione 50&piu per festeggiare la longevità delle attività storiche della città, alle quali sono state consegnate le 'aquile d'argento' per i 25 anni di vita, d'oro per i 40 anni e di diamante per i 50 anni

A margine dell'evento il presidente nazionale di Confcommercio e dell'associazione 50epiu, Carlo Sangalli, ha parlato così: "In dieci anni circa 100mila imprese hanno abbassato le saracinesche e 16mila ambulanti hanno alzato i propri banconi. Le città diventano grigie a causa delle saracinesche abbassate. Bisogna fare in modo che le città non siano delle strisce d'asfalto, ma dei luoghi vivi e partecipati. LA città è un bene comune, noi come Confcommercio abbiamo lanciato il progetto 'Cities' che ha lo scopo proprio di dare un contributo e fare in modo che le città tornino a vivere. Al Governo chiediamo una particolare attenzione verso il mondo del terziario, perché noi dal punto di vista economico contribuiamo a oltre il 70% del Pil del Paese. Meritiamo di essere ascoltati e di vedere le proposte messe in atto."

"Riforma del Fisco? - conclude Sangalli - Va nella direzione giusta, per cercare di dare un contributo importante alla crescita e alla riduzione del carico fiscale."