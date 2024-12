Comune Genova, riapre il mercato coperto di via Isonzo: la parte interna è stata suddivisa in due parti

Ha riaperto stamattina presto, dopo la ristrutturazione il mercato coperto di via Isonzo, a Sturla. Il mercato, chiuso da circa due anni, era stato oggetto di bando, vinto dal consorzio "La grande spesa". I lavori di ristrutturazione hanno riguardato gli interni e gli esterni, con interventi di ritinteggiatura, di rifacimento della facciata, delle illuminazioni e del verde, senza comportare modifiche sostanziali all'aspetto dell'edificio.

La parte interna, di circa 200 mq, è stata suddivisa in due parti: una, sul retro, dedicata al carico e scarico merci; l'altra ospiterà il punto vendita. Nella parte dedicata al punto vendita sono stati predisposti un bancone centrale e dei banchi base ai lati, in un open space privo di barriere architettoniche. "La riapertura del mercato di via Isonzo è un risultato importante e non scontato, raggiunto grazie alla collaborazione tra il pubblico e il privato con l'obiettivo comune di restituire al quartiere di Sturla un punto di riferimento anche di socialità - dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi - i mercati coperti rionali sono da sempre luoghi molto cari ai genovesi per gli acquisti sotto casa, e in questi anni abbiamo avviato un'azione di rilancio e di valorizzazione delle varie realtà esistenti nei quartieri, svolgendo il ruolo di facilitatori per gli operatori commerciali che credono nelle potenzialità di questi poli commerciali della nostra tradizione". "Finalmente - dice l'assessore al Commercio Paola Bordilli - dopo aver ereditato dalle passate giunte l'immobile in stato di degrado, il mercato coperto di via Isonzo spalanca le sue porte alla cittadinanza. I mercati coperti rappresentano un polo di riferimento non solo come tessuto economico locale, ma anche come presidio di socialità". Il mercato sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 7.30 alle 19.30.