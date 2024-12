Meteo, un Natale limpido sulla Liguria: le previsioni per Santo Stefano

Un Natale con il sole e senza nuvole: questa la situazione che i liguri hanno trovato sopra la nostra regione, al risveglio del 25 dicembre. Una situazione che dovrebbe rimanere tale almeno fino a sabato 28 dicembre, pur concentrando le previsioni più affidabili per le giornate di giovedì 26 e venerdì 27.

Il bollettino - La nota di Arpal per le giornate a cavallo del Natale parla di "una progressiva rimonta anticiclonica sull'Europa centro-occidentale allontana la tempesta Elena verso lo Ionio e poi l'Egeo convogliando sulla Liguria secche correnti settentrionali che assicurano tempo stabile e cielo terso fino al finesettimana con venti in parziale attenuazione e temperature massime in aumento su valori miti per il periodo".

I venti - Cielo limpido su tutta la Liguria, dunque, grazie soprattutto alle correnti d'aria "settentrionali ancora forti sul Centro-Levante" nelle prime ore del mercoledì, ma con una tendenza "in attenuazione dalla tarda mattinata; in temporanea rotazione dai quadranti meridionali nelle ore centrali sull'estremo Ponente". Per Santo Stefano, si prevedono venti "settentrionali moderati, in temporaneo calo nelle ore centrali con locali brezze sul Tigullio, in nuovo rinforzo dal tardo pomeriggio fino a localmente forti da nord, nordest in serata sul Centro-Levante".

Il mare - Per un Natale con venti tanti forti, inevitabile constatare come sia turbolenta anche la situazione del Mar Ligure. Arpal riferisce di un mare "inizialmente mosso, in progressivo calo sul Centro-Levante fino a poco mosso da metà mattinata, ancora mosso sul Ponente fino alla sera". Per l'ultimo giovedì dell'anno, la situazione lo vedrà ancora "mosso a Ponente, poco mosso sul Centro-Levante, in aumento a localmente mosso in serata sul Levante".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.