Comunali Genova, Orlando: "Avremo il candidato per inizio febbraio"

Nella giornata della riunione del centrodestra in Regione per parlare del candidato sindaco, a margine della conferenza stampa sula presentazione della legge contro il consumo di suolo in Liguria, Orlando annuncia che il centrosinistra il candidato lo avrà con ogni probabilità a inizio febbraio, ma considerano la mossa del centrodestra potrebbe arrivare prima il nome. Dopo un gennaio dedicato al programma e alla coalizione dunque, l’inizio di febbraio potrebbe portare il nome definitivo. L’importante, però, è scegliere una "figura capace di unire politica e società civile" dice il consigliere.





Tempistiche – “Se gennaio è il mese del programma, febbraio potrebbe essere quello del nome. Ma non spetta a me fissare il calendario”, ha dichiarato il promotore del progetto, sottolineando che il ruolo delle forze politiche genovesi è decisivo per individuare il profilo giusto.





Civico o politico – La questione non è se il candidato sarà un esponente civico o politico, ma quanto sarà in grado di unire. “Ci sono figure, civiche e politiche, che possono svolgere questo ruolo. L’importante è che la scelta nasca da un dialogo tra forze politiche e società”.





Strategia – L’obiettivo è mantenere la “spinta” emersa nelle elezioni regionali, in particolare a Genova, e tradurla in una proposta vincente per le comunali. “Non dobbiamo mettere d’accordo tutti, ma costruire un progetto che tenga insieme partiti e istanze civiche”.





Confronto con il centrodestra – Sul candidato del centrodestra, identificato finora in Pietro Piciocchi, l’interlocutore commenta: “Se il centrodestra ha davvero scelto, lo confermi. Per ora sembra solo un’ipotesi”.













