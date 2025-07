Commissione Ue: ok ad aiuto di Stato danese per uso di carburante sostenibile per aviazione

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, una misura danese da 36 milioni di euro (268 milioni di corone danesi) volta a ridurre le emissioni di gas serra nel settore dell’aviazione nazionale. Questo obiettivo sarà raggiunto incoraggiando l’uso di carburante per l’aviazione sostenibile (“SAF”) per i voli nazionali. Si tratta del primo regime di aiuti di Stato approvato dalla Commissione che promuove l’uso del SAF e rappresenta un passo significativo verso la decarbonizzazione del settore dell’aviazione, in linea con gli obiettivi climatici nazionali e dell’UE.

Il programma è specificamente progettato per incoraggiare le compagnie aeree operanti in Danimarca a utilizzare il carburante SAF sulle rotte nazionali. Sarà in vigore fino al 31 dicembre 2017. L’obiettivo è supportare almeno una rotta aerea nazionale utilizzando il 40% di carburante SAF, una percentuale molto vicina all’attuale limite tecnico del 50%. Questo supera il minimo stabilito dal regolamento ReFuelEU Aviation , che impone ai fornitori di carburante di raggiungere una quota minima del 2% durante il periodo di validità del programma.

Teresa Ribera , Vicepresidente Esecutiva per una Transizione Pulita, Giusta e Competitiva, ha dichiarato: ” Questo programma danese apre la strada a un’aviazione più sostenibile, promuovendo l’uso di carburante sostenibile per l’aviazione oltre gli attuali mandati dell’UE. La misura rappresenta un modello pionieristico in Europa, offrendo un supporto tangibile e proporzionato al raggiungimento dei nostri obiettivi climatici collettivi”.

